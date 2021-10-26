المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية نشرة عامة بشأن شروط الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجية الفني للمواد الدراسية ونظام إجراءات شغلها، حيث اكدت النشرة والتي تلقت "الأنباء" نسخة منها، على احتساب سنوات الخبرة حتى 31 اكتوبر الجا، كما ان المرشح الذي تم تغيير تخصصه لا يرشح على تخصصه السابق، بل يرشح على تخصصه الجديد بعد مضي 3 سنوات على الأقل وأن يكون المرشح حصل على تقرير كفاءة امتياز لأخر عامين دراسيين ولا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية الا بعد انقضاء الفترات المحددة (حسب القرار الوزاري) مع استبيان رغبات رؤساء الأقسام والمشرفات الفنيات بحيث يكون في إحدى الوظيفتين مدير مساعد أو موجه فني في حال وجود ترشيح للوظيفتين.

ومتابعة ترشيح المعلمين المنقولين إلى منطقتكم التعليمية وترسل كافة الترشيحات الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه يوم الخميس 18 - 11 - 2021 م وعلى المنطقة التعليمية تعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال للتوقيع بالعلم من الهيئة التعليمية والاحتفاظ بتلك التواقيع لمدة عام.

وفيما يلي جداول الشروط لكل مرحلة تعليمية :