الأمن عثر على الجثة «هيكل عظمي» والتحفظ على أم الفتاة وشقيقها.. والطب الشرعي يحسم سبب الوفاة

أمير زكي



في قضية غريبة للغاية، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن شابا كويتيا أبلغ عمليات الداخلية قبل قليل بأن والدته تتحفظ على جثة شقيقته الشابة والتي توفيت في العام 2016، داخل حمام منزل الأسرة في السالمية.



وقال المصدر، على الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ وتبين صحة البلاغ والعثور على الجثة «هيكل عظمي» داخل حمام مغلق.

وأضاف: تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة حينذاك أي قبل نحو 5 سنوات والتحفظ على الأم والمبلغ.