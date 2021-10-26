قالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن النجمة أديل اليوم الثلاثاء إنها ستحيي حفلين في متنزه هايد بارك بلندن الصيف المقبل، وهما أولى حفلاتها منذ خمس سنوات، وهو الإعلان الذي أدى إلى تعطل موقعها الإلكتروني بسبب تدفق الجمهور الذي سارع لحجز التذاكر قبل طرحها للبيع.

ونشرت أديل (33 عاما)، التي تصدرت القوائم الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي بأغنيتها الفردية "إيزي أون مي" على تويتر موعد الحفلين في الأول والثاني من يوليو تموز، وكذلك رابط حجز التذاكر قبل طرحها للبيع على موقعها الإلكتروني.

والحفلان، وهما ضمن حفلات هايد بارك الصيفية، هما أول حفلات أديل منذ 2017.

ومن المقرر أن تصدر أديل ألبومها الرابع بعنوان "30" الذي ينتظره الجمهور بشدة بعد فوز ألبومها "25" بجائزة جرامي الموسيقية في نوفمبر تشرين الثاني 2015.