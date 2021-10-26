قررت شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية ماستركارد السماح للبنوك بتقديم عروض بالعملات الرقمية المشفرة لمستخدمي بطاقات الائتمان والاقتراض الخاصة بها في إطار سماح الشركة الأمريكية مؤخرا باستخدام العملات الرقمية.

وبحسب بيان ماستركارد فإنها وقعت اتفاقا مع شركة باكت للعملات الرقمية التي انفصلت عن شركة إنتركونتنينتال إكستيشنج في وقت سابق من العام الحالي. وكجزء من التغييرات، فإن ماستركارد ستسهل على العملاء إنفاق الجوائز التي يحصلون عليها من البنوك بالعملات الرقمية في ملايين متاجر التجزئة المسجلة على شبكة ماستركارد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيري هايموند النائب التنفيذي لرئيس قطاع الشراكات الرقمية في ماستركارد القول إنه "بالتعاون مع باكت وعلى أساس منهجنا المبدئي للابتكار، فإننا لن نمكن فقط شركاءنا من تقديم مزيج ديناميكي من خيارات الأصول الرقمية وإنما أيضا سنتيح تجارب متميزة وذات صلة للعملاء".

كانت شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية قد أعلنت عن هذه الشراكة في وقت سابق من اليوم. وارتفع سهم باكت بنسبة 40% إلى 78ر12 دولار في حين ارتفع سهم ماستركارد بنسبة 2ر1%.

كانت ماستركارد قد أعلنت اعتزامها السماح لحملة بطاقاتها بالتعامل بأنواع محددة من العملات الرقمية على شبكاتها. وفي تموز/يوليو الماضي قالت شركة أنظمة الدفع الإلكتروني العملاقة إنها ستتعاون مع شركات ناشئة في مجال العملات الرقمية والمشفرة كجزء من جهود تسهيل قيام العملاء ببيع وشراء والاحتفاظ بالعملات الرقمية.