أكد الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول لكرة القدم، أنه "فخور بكونه أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي"، مضيفا "أرى نفسي أحسن لاعب في العالم".

وقال الفرعون المصري - في حوار لشبكة "بي إن سبورتس" نشرت جزء منه على حسابها على "تويتر" - إنه "يثق في قدراته خاصة بعد تألقه في الموسم الحالي مع ناديه الإنجليزي سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول بهذا الموسم حيث سجل 15 هدفًا في 12 مباراة فقط، ويعتلي قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.

وقاد ليفربول السبت الماضي، لهزيمة نظيره مانشستر يونايتد على أرضه ووسط جماهيره بخماسية نظيفة بعد تسجيله هاتريك.