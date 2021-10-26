من المقرر أن يقوم الموسم الخامس من المسلسل الدرامي الشهير "ذا كراون"، الذي تقوم منصة البث المباشر "نتفليكس" بإنتاجه وتدور أحداثه حول العائلة الملكية البريطانية ، بتسليط الضوء على المقابلة التي أجراها برنامج "بانوراما" في عام 1995 مع الاميرة ديانا، وتصدرت وقتها عناوين الصحف، بحسب ما أوردته وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وكانت المقابلة التي أجراها آنذاك مارتن بشير، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تصدرت عناوين الصحف العالمية، حيث تحدثت أميرة ويلز خلالها صراحة عن زواجها من أمير ويلز، وقالت لبشير: "لقد كان هناك ثلاثة في هذا الزواج، لذلك فقد كان مزدحما بعض الشيء".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية الشعبية عن مصدر مطلع القول: "يرى صانعو /ذا كراون/ أن المقابلة (التي أجريت مع ديانا) ستكون اللحظة الحاسمة في الموسم الخامس من المسلسل".

ومن المقرر أن يقوم الممثل البريطاني دومينيك ويست 52/ عاما/ بدور أمير ويلز، وأن تجسد الممثلة الاسترالية إليزابيث ديبيكي 31/ عاما/ دور ديانا، في الموسم الخامس من المسلسل الدرامي المقرر عرضه في تشرين ثان/نوفمبر من عام .2022