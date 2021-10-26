أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الرسمي في بولندا تراجع معدل البطالة في البلاد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكر المكتب أن معدل البطالة انخفض إلى 6ر5 في المئة خلال شهر أيلول/سبتمبر، مقارنة بنسبة 8ر5 في المئة خلال شهر آب/أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا بأن يتراجع معدل البطالة بنحو 7ر5 في المئة خلال شهر أيلول/سبتمبر.

وكانت بولندا سجلت معدل بطالة بنحو 1ر6 في المئة خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام .2020

وكشفت الأرقام ارتفاع عدد العاطلين المسجلين حديثا إلى 114 ألفا و 100 شخص في أيلول/سبتمبر، مقارنة ب 95 ألفا و 400 شخص في الشهر السابق.

كما ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل، والذي ينطبق على الفئة العمرية أقل من 25 عاما، إلى 111 ألفا و500 شخص في أيلول/سبتمبر، مقارنة ب 107 آلاف و 700 شخص في الشهر السابق.