نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن منظمين قولهم إنهم قرروا تأجيل ماراثون بكين إلى أجل غير مسمى بعد إلغاء سباق يوم الأحد المقبل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وأضاف المنظمون أنهم قرروا إلغاء سباق مطلع الأسبوع "للحيلولة دون انتشار المرض وحماية صحة وسلامة غالبية الرياضيين المشاركين والعاملين والمقيمين".

وكان من المقرر أن يعود ماراثون بكين هذا العام بعد تعليقه في 2020 بسبب الجائحة.

كما تم تأجيل ماراثون ووهان الذي كان مقررا الأحد الماضي ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامته.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الاثنين، ارتفاعا من 39 إصابة في اليوم السابق.