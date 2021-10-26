توفي والتر سميث مدرب منتخب اسكتلندا ورينجرز وإيفرتون السابق عن 73 عاما.

وقدم رينجرز، الذي قضى معه مدافع دندي يونايتد السابق فترتين كمدرب من 1991 إلى 1998 ومن 2007 إلى 2011 تعازيه لعائلة سميث في بيان اليوم الثلاثاء.

وقال دوجلاس بارك رئيس النادي "من المستحيل تلخيص ما جسده والتر لكل فرد في رينجرز. لقد جسد كل القيم التي يجب أن يتحلى بها كل عاشق للنادي.

"تحلى بشخصية قيادية نادرة. سيبقى ما حيينا في قلوب وذاكرة كل من عمل معه خلال فترتين في تدريب النادي".

وفاز سميث بعشرة ألقاب للدوري مع رينجرز من بينها سبعة ألقاب متتالية إضافة لخمسة ألقاب لكأس اسكتلندا وستة ألقاب لكأس الرابطة.

كما قاد رينجرز لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي في 2008.

ويبقى سميث ثاني أنجح مدرب في تاريخ رينجرز بعد بيل ستروث.

وعمل سميث مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرجسون الذي كان يدرب اسكتلندا وقتها خلال كأس العالم 1986 في المكسيك وأصبح مدربا للمنتخب الوطني في 2004.

وعاد إلى رينجرز في 2007 بعد أن أخفقت اسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2006.

وانتهت فترة سميث مع إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي استمرت أربع سنوات بإقالته في مارس اذار 2002.