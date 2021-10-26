طرح باحثون استراتيجية طباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير سبائك تيتانيوم تتمتع بالقوة العالية واللدونة، وفقا لتقرير نشر مؤخرا في مجلة "ساينس".

وغالبا ما يُنظر إلى عدم تجانس التركيب في المواد المعدنية على أنه عيب رئيسي، بيد أن الباحثين وجدوا أن عدم تجانس التركيب إلى حد ما يساهم في تصنيع بنية مجهرية فريدة غير متجانسة يمكن أن تحسن الخصائص الميكانيكية للمواد.

وقاموا بتطبيق نهج الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال الجمع بين نوعين من مساحيق السبائك الشائعة وحققوا تعديلات التركيز على نطاق الميكرومتر للعناصر، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ساينس ديلي".

ونقل التقرير عن تشاين-تسوان ليو الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة قوله ان هذه سبيكة تيتانيوم قابلة للتشكيل وذات بنية مجهرية تشبه الحمم البركانية.

وتمنح البنية المجهرية الفريدة السبيكة خصائص ميكانيكية ممتازة وهيكلا حُبَيْبِيا دقيقا، ما يساعدها على تحقيق قدرة فريدة عالية على تعديل الشكل وقوة عالية للغاية وكثافة منخفضة.

ومن المتوقع أن تعمل إستراتيجية التصميم على تحسين الخصائص الميكانيكية في أنظمة السبائك الأخرى أيضا.