أظهرت إحصاءات حديثة أن وباء كورونا تسبب في اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين خلال العام الماضي، فيما زاد دخل معظم العاملين في المملكة المتحدة خلال عام .2021

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الدخل انتعش هذا العام، بعد الخسائر الفادحة التي سببها الوباء للعمال.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للموظفين بدوام كامل 611 جنيها استرلينيا (78ر843 دولارا) في نيسان/أبريل 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3ؤ4% مقارنة بالشهر نفسه من .2020

وذكر مكتب الإحصاءات أن الأشخاص الأكثر تضررا من الوباء - الموظفين الأصغر سنا والرجال وأولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر - شهدوا أعلى الزيادات في تقرير الدخل السنوي الأخير الذي أعده المكتب.

وأدى انتعاش أجور العديد من الرجال في أعقاب تفشي الوباء إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن فجوة الأجور بين الجنسين بلغت 9ر7% في نيسان/أبريل.

وقال المكتب إن هذه النسبة كانت أكبر مقارنة بفجوة نسبتها 7% سجلت في نيسان/أبريل 2020، مؤكدا أن هذا كان مدفوعا بالوباء.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن القراءة الأحدث تتماشى مع "الاتجاه التنازلي خلال السنوات الأخيرة".