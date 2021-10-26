أعلنت شركة كانون اليابانية للكاميرات اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي دخلها خلال الربع الثالث ليصل إلى 32 ر49 مليار ين ياباني (33ر440 مليون دولار) ، بعدما بلغ 66ر16 مليار ين خلال العام الماضي.

وارتفع العائد على السهم ليصل إلى 15ر47 ين مقارنة بـ 93ر15 ين العام الماضي.

وارتفعت الارباح التشغيلية لتصل إلى 73ر58 مليار ين، مقارنة بـ 19ر19 مليا ين العام الماضي. وارتفعت مبيعات الربع الثالث بنسبة 8ر9 % لتصل إلى 32ر833 مليار ين مقارنة بـ 88ر758 مليار ين العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي دخلها خلال العام المالي الجاري 201 مليار ين، بارتفاع بنسبة 2ر141% مقارنة بالعام الماضي.

كما توقعت الشركة ارتفاع الارباح التشغيلية خلال عام 2021 بنسبة 146 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 272 مليار ين . كما من المتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 9ر13% لتصل إلى 6ر3 تريليون ين.