تدرس شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب زيادة الأجور في محاولة لوقف نزوح الموظفين من مختلف قطاعاتها، بعد شطب الوظائف وخفض المزايا في وقت سابق.

وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة في اجتماع مع الموظفين إن المراجعة المستمرة للأجور يجب أن تشجعهم على البقاء في الشركة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي إن "السياسات التي وضعناها ستجعل في مقدور العمال رؤية مسار مختلف للمضي قدما مقارنة بالمسار الذي خرجنا منه في 2020".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وودز لم يتحدث عن حجم الزيادة المنتظرة في الأجور ولا الموظفين الذين سيستحقونها.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم الشركة إن برنامج زيادة الأجور سيشمل الرواتب والترقيات ومزايا التقاعد.

كانت إكسون موبيل قد أعلنت في العام الماضي خطة لشطب حوالي 14 ألف وظيفة بما يعادل 15% من قوة العمل لديها بنهاية .2022

وفي نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي كان إجمالي عدد العاملين في الشركة الأمريكية حوالي 72 ألف عامل.