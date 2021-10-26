ذكرت دراسة تم نشرها في دورية "نيتشر ميديسن جورنال" أن مرض كوفيد19- يتسبب على الأرجح في أضرار للجهاز العصبي أكثر من اللقاحات ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وفي إطار الدراسة ، التي أجريت بقيادة جامعة أكسفورد ، جرى تحليل السجلات الصحية لـ 32 مليون شخص في انجلترا لتحديد مخاطر حدوث حالات نادرة في المخ قبل وبعد نتيجة الاختبارات الايجابية لكوفيد أو تلقي الجرعة الأولي من لقاح فايزر -بيونتيك.

وقارن الباحثون مرات حدوث مضاعفات عصبية في فترات زمنية محددة . بينما تبين أن اللقاحات تؤدي إلى زيادة في المضاعفات العصبية ، مثل شلل بيل ومتلازمة جوليان- باري.

ووجدت الدراسة أن كوفيد يمثل خطرا أكبر.

ودفعت الحالات النادرة لهذه المضاعفات دولا كثيرة إلى تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا ، التي تنتجه جامعة أكسفورد ، مع الفئات الأكبر سنا .

لكن هناك عدة محددات للدراسة . فعلى سبيل المثال جرى فقط فحص المخاطر المصاحبة للجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أو لقاح فايزر-بيونتيك ، حيث أن البيانات الخاصة بالجرعة الثانية كانت محدودة وقت إعداد الدراسة.

وأوضحت جوليا هيبيسلي - كوكس،المؤلفة المشاركة في الدراسة ،إن "اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19- فعالة للغاية في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات شديدة للغاية لعدوى كوفيد 19-".

كانت الجهات التنظيمية الأمريكية أضافت متلازمة جوليان- باري لقائمة الأثار الجانبية النادرة للقاح أسترازينيكا الأسبوع الماضي.