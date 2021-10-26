أظهر تقرير لمحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية نشر اليوم الثلاثاء إنفاق أكثر من 4 مليارات يورو (6ر4 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020بصورة غير صحيحة.

يذكر أن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية تراجع مدى التزام إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبية بقواعد الاتحاد. ويمكن أن يحدث سوء الإنفاق نتيجة أخطاء محاسبية أو بإنفاق الأموال في غير الغرض المخصصة له. وفي حالات نادرة يكون ذلك نتيجة عمليات احتيال.

وتمثل الأموال التي تم إنفاقها على وجه غير صحيح 7ر2% من إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 8ر147 مليار يورو.

وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات التي تمت مراجعتها كانت نتيجة أخطاء في عمليات الشراء وليست نتيجة احتيال.

وقال التقرير إن "الأخطاء التي اكتشفها مراجعون كانت في أغلب الأحوال تتعلق بصرف أموال لمطالبات غير مستحقة أو لمشروعات أو أنشطة أو مستفيدين غير مستحقين، أو تتعلق بأخطاء في المشتريات العامة أو عدم توافر مستندات تثبت الإنفاق".

كما رصد التقرير 6 حالات تمثل مخالفة لقواعد مكافحة الاحتيال الأوروبية مقابل 9 حالات في العام السابق.