نشر مركز أبحاث فيكتور "Vector" الروسي، لأول مرة صورًا لسلالة دلتا المتحورة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.

وذكر المركز- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- أن الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي.

و​وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة "B.1.617"، في أكتوبر من عام 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء، وتتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة، وعادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.