انطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الحادية والعشرين بمشاركة فرق عربية وأجنبية بعدما غاب عن شوارع المدينة المصرية العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أُقيم حفل الافتتاح على المسرح المكشوف لقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وعدد من السفراء والمسؤولين.

وقالت وزيرة الثقافة في الافتتاح "هذا المهرجان الكبير، على أرض محافظة عزيزة، كان ويظل يمثل أولوية خاصة لوزارة الثقافة وننتظره دائما كونه يحمل رسائل عظيمة عمادها الفن والمحبة والخير للجميع".

وأضافت "من دواعي سروري أن نعود مرة أخرى للبهجة التي تعبر عن إرادة قوية لشعوبنا، لنرسم بالفنون لوحة أمل تعكس إصرارا حقيقيا على مواجهة أي تحديات".

تشارك في المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تسع فرق محلية من الإسماعيلية والإسكندرية والأقصر وأسوان والشرقية وسوهاج وأسيوط ومطروح والعريش، إضافة إلى فرق تمثل الأردن وإندونيسيا وأذربيجان ونيبال والمكسيك وفلسطين.

وكان المهرجان يجذب في الدورات السابقة مشاركات أكبر من مختلف القارات يتجاوز عددها العشرين أو الثلاثين كل عام.