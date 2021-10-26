أعلنت شركة الخدمات الصحية الأمريكية يونيفرسال هيلث سيرفسز تراجع إرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة الأمريكية خلال الربع الثالث 35ر218 مليون دولار بما يعادل 60ر2 دولارا للسهم الواحد مقابل 28ر241 مليون دولار بما يعادل 82ر2 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 13ر224 مليون دولار بما يعادل 67ر2 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا تعادل 75ر2 دولارا للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6ر8% سنويا إلى 16ر3 مليار دولار مقابل 91ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.