عبدالكريم العبدالله

قامت حملة التطعيم الميدانية الشاملة باستهداف سوق المباركية لعمل مسح شامل بالتطعيم للعاملين ورواد السوق الذين لم يتلقوا التطعيم لتعذر ذلك عليهم .

وتعد هذه الخطوة لزيادة وتيرة التطعيم في البلاد والحرص على تطعيم من لم يتلقوا اللقاح تزامناً مع العودة للحياة الطبيعية.

وكانت حملة التطعيم الميدانية الشاملة قد انتهت من 9 مناطق والتي شهدت اقبالا كبيرا من الذين تعذر حصولهم على اللقاح او الذين لم يستطيعوا التسجيل لأي سبب، وهي مناطق "بنيد القار - حولي - المهبولة - السالمية - جليب الشيوخ - الصليبية - شرق - الفروانية "، فضلا عن تطعيم العمالة المنزلية القادمين عبر منصة بالسلامة وسوق الجمعة و سوق المباركية اليوم .