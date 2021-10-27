وقعت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة التابعين لوحدة الرعاية المتكاملة في مقر الجمعية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة ضمان السيد ثامر عرب إن اتفاقية التعاون هذه عبارة عن شراكة تأتي في سياق حرص شركة ضمان على توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لكل شرائح المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها لدورها الشامل من ناحية المسؤولية المجتمعية واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ضمن رؤية كويت جديدة 2035.



وأضاف أن شركة ضمان ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمات رعاية طبية في مقر الجمعية تتضمن الفحوصات الطبية ومراجعة الحالات المرضية والزيارات الدورية واستشارات طب الأسنان وتقديم برامج تدريبية للممرضين في الجمعية، إضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية مشتركة مع الجمعية.



وأشار إلى أن شركة ضمان تنفذ عددا من برامج المسؤولية المجتمعية لفئات مختلفة في المجتمع تنفيذا لهدفها المتمثل في رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر تشجيع الصحة الوقائية والتوعية بأهميتها وشروطها ومستلزماتها، خصوصا مع كون هذه الجهود المجتمعية ضمن معايير الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) التي تقوم شركة ضمان بتطبيقها في مختلف المجالات.



من جانبها، أعربت المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين د.إلهام الحمدان عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة مع شركة ضمان، الجهة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي تعبر عن مدى التزامها بمسؤوليتها ودورها المجتمعي، مضيفة أنه على مدار 50 عاما تقوم الجمعية بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية المتكاملة للأبناء من ذوي الإعاقة من جميع الجنسيات ومن دون مقابل، وتأتي هذه الاتفاقية كنتيجة للالتزام الجماعي ببناء علاقات قوية مع شركاء المجتمع، والمنظمات المحلية لتبادل الخبرات وخدمة أشخاص ذوي الإعاقة بأفضل طريقة ممكنة، سعيا لتحقيق أهداف مهمة الجمعية المتمثلة في تقديم الرعاية والتعليم والدعم المبتكر القابل لإثراء وتحقيق تغيير إيجابي مستمر لحياة الأشخاص الذين نخدمهم.