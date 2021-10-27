بعد الإعلان عن عودة الحياة الطبيعية الحذرة في الكويت ودخول المرحلة الأخيرة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19 للمحصنين، قامت إدارة فنادق شيراتون الكويت باحتفالية خاصة شارك فيها كل الموظفين فرحة بلوغ مرحلة مهمة ينتظر أن تنعكس إيجابا على كامل قطاع الضيافة.



وبهذه المناسبة، تقدم المدير العام فهد أبوشعر بالشكر الكبير للإخوة العاملين في الصفوف الأمامية على جهودهم الجبارة والتي بذلت في سبيل توفير سلامة مجتمعية وكويت آمنة وهو ما حقق السلامة والطمأنينة لكل موظفي الفندق وضيوفه الكرام.



هذا، ويستمر فندق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت باستقبال الضيوف لقضاء إقامة مميزة وراقية، كما تستقبل المطاعم روادها الذين ينتظرون العودة إلى لقاء الأهل والأحباء في أجواء راقية وخدمات فاخرة.



كما استعد فريق عمل الحفلات والطلبات الخارجية لتلبية كل المناسبات والعمل مع أصحاب الذوق الرفيع لجعلها ذكريات خالدة.