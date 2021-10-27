ما المشاكل الصحية التي يسببها جفاف الجسم؟



يمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الصداع وانخفاض الطاقة.



ويشرح كريس ساندرز، خبير الترطيب في Radnor Hills: «الجفاف يعني أن جسمك يفقد سوائل أكثر مما يستطيع تناوله، وإذا لم تشرب كمية كافية من السوائل، فقد تعاني من جفاف الفم أو تصاب بالصداع خلال المراحل المبكرة. وإذا استمر جسمك في فقدان الكثير من السوائل، فقد تواجه أعراضا أخرى للجفاف مثل التعب أو خفة الرأس».



وتابع: «في حالات الجفاف الخطيرة، ستحتاج إلى مراجعة الطبيب فورا إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال». ولكن كيف يمكنك أن تحافظ على رطوبة جسمك؟



يقول كريس: «الحفاظ على رطوبة جسمك بالكامل بالماء يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتعزيز وظائف الدماغ. وشرب كمية كافية من الماء سيساعد الجسم أيضا على تنظيم درجة الحرارة وطرد السموم والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح».



فيما يلي أهم نصائح كريس لإبقاء جسمك رطبا:



- اشرب كوبا من الماء أول الأمر في الصباح: «حتى لو لم تشعر بالعطش عند الاستيقاظ.



- تناول وجبة خفيفة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء: بعض الأطعمة، وخاصة الفواكه، مليئة بالماء، ويمكن أن تساعدك على تحقيق هدف الترطيب.



ويقول كريس: «بعض الأطعمة الغنية بالمياه تشمل البطيخ، والخس، والكرفس، والتفاح، والخوخ، والتوت، والفراولة. والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لا تحتوي فقط على الكثير من السوائل، ولكنها تحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكنك استخدامها لتحسين صحتك».



- قلل من المشروبات الغازية: المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة لا يتم احتسابها ضمن كمية السوائل اليومية، لذلك إذا كنت تفضل المشروبات السكرية ​​على كوب من الماء، فينصح كريس باستخدام الماء الفوار أو المنكه بدلا من ذلك، قائلا: «المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تسبب الجفاف أكثر، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالعطش».

عن «نوفوستي»