من العناصر الأساسية التي تنطوي عليها أية ساعة رائعة التوقيت الدقيق والتصميم المناسب والأسلوب الأصيل، سواء أكانت على الشاشة أم على المعصم. أما ساعة Hamilton Khaki Field Titanium Automatic Far Cry® 6 ذات الإصدار المحدود الملائمة لكليهما، فقد صممت لتعمل في أجواء الإثارة التي تسود اللعبة والحياة الواقعية.



أضفى تضمين ساعة موسومة بعلامة تجارية لأول مرة في سلسلة ألعاب Far Cry® شكلا آخر من أشكال الواقع على الجودة السينمائية للعبة الفيديو، ويتسنى للاعبين من الآن فصاعدا ارتداء هذا السوار المصمم بأسلوب عسكري على أرض الواقع أيضا.



تمتد جذور ساعتنا Khaki Field Titanium Automatic في أعماق جزيرة يارا الكاريبية الخيالية للعبة Far Cry® 6 وتدق باستمرار رغم عقود من عدم الاستقرار وحتى عند محاولة اغتيال مالكها السابق وقائد الجزيرة سانتوس إسبينوزا في عام 1983. وإشادة بقصة الصمود هذه، سيقتصر الإصدار الخاص للساعة التي ترتديها شخصية اللعبة على 1983 قطعة للبيع في الحياة الواقعية.



طورت شركة Ubisoft لعبة Far Cry® 6 ونشرتها، وهي لعبة فيديو تصويب من منظور الشخص الأول تجري أحداثها في جزيرة يارا التي تخضع لحكم الطاغية الوحشي أنطون كاستيلو الذي يتقمص دوره الممثل جيانكارلو إسبوزيتو (Breaking Bad، 2009-2011). ويتقمص اللاعبون دور داني روخاس للقتال في سبيل تحرير الأمة من حكمه ويتلقون الساعة التي تليق بهم بعد إنجاز مهمة حربية.



حين ينجح اللاعبون، يحصلون في اللعبة على الساعة المزودة بوظيفة فريدة وأصلية «تدق باستمرار». وتعزز معدات المعصم الدفاعية الدفاع الشامل عند الركض وتتيح للاعبين المجازفة والخروج من دائرة الخطر بسرعة وفعالية، وسيستفيد اللاعبون من هذه الميزة في نضالهم لتحرير جزيرة يارا.



وصرح مدير محتوى اللعبة في شركة Ubisoft تورونتو، عمر بوعلي، قائلا: «إصدار هاملتون Khaki Field ليس مجرد خيار ثانوي أو ميزة وظيفية، بل يندرج حقا في تاريخ جزيرة يارا ويرتبط بقائد الجزيرة المخلوع. وقد تبدو تفاصيل صغيرة لكنها تضيف أصالة هائلة إلى العالم السينمائي الذي ابتكرناه» ستسنح للاعبين فرصة ارتداء هذه الساعة في عالم افتراضي عند إطلاق لعبة Far Cry® 6 في 7 أكتوبر على أجهزة إكس بوكس سيريس إكس | إس، وإكس بوكس ون، وبلاي ستيشن®5، وبلاي ستيشن®4، وستاديا، وأمازون لونا، ولنظام ويندورز على جهاز الكمبيوتر حصريا في متجري Epic Games Store وUbisoft Store. وستتوافر اللعبة أيضا على ‎ Ubisoft+ وخدمة الاشتراك في Ubisoft.



في الحياة الواقعية، تجمع ساعة هاملتون Khaki Field Titanium Automatic بين الأداء المتقدم والتراث العسكري وتتميز بتصميم متين ومقاوم وموثوق لبطل اللعبة داني روخاس ولكم.



بالإضافة إلى ذلك، تضفي التفاصيل المختارة بعناية طابع Far Cry® المميز على هذه الساعة الميدانية التي يبلغ قطرها 42 مم وتبث الحياة في مغامرات اللعبة. تتميز الساعة بعلبة تيتانيوم مصقولة تحيط بميناء أسود محدود الإصدار مصنوع من الفينيل ومركز غير لامع وعلامة «6» مجزأة تشير إلى أسلوب طباعة شعار اللعبة. وتزدان بعقرب ثوان أحمر مبتكر يشير إلى ألوان اللعبة التي اختيرت للإشادة بقوات يارا الحربية.