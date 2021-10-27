عبدالوهاب الرشود: المسؤولية الاجتماعية والعمل الإنساني ضمن أولوياتنا لأكثر من 40 عاماً

«بيتك» ملتزم بدعم مبادرات جمعية الهلال الأحمر الكويتي الاجتماعية وجهودها الإغاثية



وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمستضعفين في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميز سجله الحافل بالانجازات والمبادرات التي أرست مفهوم الكفاءة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.



وقال البنك في بيان صحافي إن توقيع الاتفاقية جاء من جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، في حفل التوقيع الذي أقيم في مقر الهلال الأحمر الأردني في عمان بحضور الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، ومدير الإدارة القانونية د.مساعد العنزي، ورئيس الهلال الأحمر الأردني د. محمد الحديد، وبحضور سفير الكويت عبدالعزيز الديحاني.



وتشمل الاتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء، والإغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب انشاء عيادة، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية.



دور رائد



وخلال كلمته على هامش حفل التوقيع، أعرب الرشود عن سعادته بإطلاق المبادرة الإنسانية التي تؤكد دور «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والتي تتعدى حدود المكان والزمان.



وأضاف الرشود: «لقد حرص (بيتك) خلال مسيرة امتدت لأكثر من 40 سنة على أن يكون العمل الإنساني وخدمة المجتمع ضمن أولوياته، كما أن مبادرات الإغاثة كانت وما زالت في مقدمة هذا العمل، واليوم نجدد مع إطلاق هذا المشروع الإنساني من خلال سلسلة من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي نطمح لأن تساهم في رفع المعاناة عن المتضررين».



وأكد الرشود التزام «بيتك» بدعم مبادرات جمعية الهلال الاحمر الكويتي الاجتماعية وجهودها الاغاثية التي طالما عكست الوجه المشرق للكويت بتبنيها مشروعات انسانية واجتماعية تجاوزت الحدود الجغرافية للكويت لتصل الى بلدان وجغرافيات اخرى، وهو ما عهده العالم عن الكويت وأهلها الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء، مشيرا الى أن جمعية الهلال الاحمر الكويتية تتمتع بسجل حافل من الانجازات في جهود العمل الانساني والبرامج المجتمعية والإغاثية المختلفة.



وثمن الرشود جهود جميع من ساهموا في هذا المشروع، متطلعا الى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الاطار.



مبادرات عديدة



الجدير بالذكر أن «بيتك» يضطلع بدور رائد في المسؤولية الاجتماعية بمختلف عناصرها ضمن أعلى المعايير، حيث ساهم في العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية مثل: سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر.



وكذلك المساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق. وساهم «بيتك» بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير 40 نقطة أمنية متنقلة لخدمة السلطات الأمنية في المحاجر الصحية. كما دعم جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.



إغاثة اللاجئين



ووقع «بيتك» مع «الهلال الأحمر الكويتي»، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540 ألف دولار تهدف الى إغاثة 3794 عائلة من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. كما وقع «بيتك» مع جمعية الهلال الاحمر اتفاقية تعاون يتم بموجبها إعادة تأسيس وتجهيز دار الأيتام في مدينة الريحانية التركية بغية دعم الأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين.



وقام «بيتك» ببناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية، ونجح بإطلاق حملة عالمية مستمرة لمكافحة مرض السكري بالكويت بالتعاون مع منظمة السكر العالمية. وفي مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، ساهم «بيتك» بإنشاء شاليهات لنزلاء دور الرعاية بمنطقة الزور بتكلفة مليون دينار على مساحة 7 آلاف متر مربع.



كما لـ «بيتك» دور كبير في مساهمات مختلفة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولبرنامج دعم العمالة الوطنية، ولمعهد الدراسات المصرفية، وغير ذلك من مبادرات مجتمعية مختلفة رسخت الريادة في التنمية المجتمعية المستدامة.



إشادات بدور «بيتك» المجتمعي الرائد



ثمنت الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي مها البرجس دور «بيتك» المجتمعي، مبينة ان الاتفاقية الموقعة مع «بيتك» تستهدف برامج وأنشطة إغاثية وطبية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية المحتاجة.



من جانبه، أشاد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد بدعم «بيتك»، مثمنا هذه المبادرة المجتمعية الإنسانية.



بدوره، قال سفير الكويت عزيز الديحاني، ان مسيرة العمل الإنساني ورحلة العطاء الكويتية تعدان مسألة تشاركية من قبل مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية إلى جانب القطاع الخاص الكويتي المشهود له بالمسؤولية وتنمية المجتمعات.