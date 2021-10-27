أشاد رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ازوبكستان التي اجريت مؤخرا وتمت وفقا للمعايير الديموقراطية والنزاهة والشفافية.



جاء ذلك في اتصال هاتفي للمستشار بن ناجي مع «كونا» من العاصمة الاوزبكستانية طشقند عقب مشاركته بصفة مراقب دولي في الانتخابات التي عقدت في الفترة من 22 الى 26 من الشهر الجاري وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيايف لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.



وقال المستشار بن ناجي إنه تلقى دعوة من سفارة اوزبكستان لدى الكويت للمشاركة في عملية انتخابات الرئاسة بصفة مراقب دولي، لافتا الى ان ذلك يأتي تقديرا لدور المحكمة الدستورية الكويتية الرائد وخبرتها المميزة.



وأضاف أن المسؤولين في اوزبكستان على ايمان تام بالتجربة الديموقراطية الكويتية وبنزاهة وشفافية انتخاباتها البرلمانية في البلاد والتي تجرى دائما وفقا للمعايير الديموقراطية والنزاهة الدولية.



وأفاد بأنه اطلع عن قرب على عمل عدد من اللجان الانتخابية في مدن اوزبكستان، مشيدا بتنظيم هذه اللجان المميز في مراكز الاقتراع والتي اتسمت بالشفافية والنزاهة.



وأشار بن ناجي الى انه التقى رئيس المحكمة الدستورية الاوزبكستانية على هامش الزيارة وتم بحث التعاون القضائي بين البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والتجارب القضائية والقانونية.



وذكر انه تم توجيه دعوة رسمية لرئيس المحكمة الدستورية الاوزبكستانية لزيارة البلاد والاطلاع على تجربة المحكمة الدستورية الكويتية الرائدة والتي أنشئت في عام 1973. وثمن الدور الذي يقوم به سفيرنا لدى اوزبكستان أحمد الجيران وأعضاء البعثة وحرصهم على تسهيل كافة الاجراءات ومتابعة الزيارة.