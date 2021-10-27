أسامة دياب



استعرض المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أبرز الجهود التي تبذلها بلاده لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران وإمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتي باتت في مرحلة حرجة.



وتابع في إيجاز صحافي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية شاركت «الأنباء» فيه: لقد أجرينا 6 جولات من المحادثات والوضع على حاله منذ عدة أشهر، والأسباب الرسمية التي تقدمها إيران ضعيفة جدا، لاسيما انهم لا يجلسون إلى طاولة المفاوضات، وليسوا مستعدين لمناقشة كيفية استئناف الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، كما يتخذون خطوات لتوسيع نطاق برنامجهم النووي ويضعون عقبات إضافية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل هذه الخطوات تتعارض أو لا تتسق مع رغبتهم المزعومة في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تكثف بلاده وتسرع من تحركاتها الديبلوماسية للتشاور مع الحلفاء والشركاء وغيرهم من الأطراف في مختلف أنحاء العالم وتحدد كيفية التعامل مع الموقف الذي تتبناه إيران. وأضاف: قمنا مؤخرا بزيارة إلى موسكو ومنطقة الخليج لبحث المسألة مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، ثم سافرنا إلى باريس للاجتماع بالمديرين السياسيين للدول الأوروبية الرئيسية الـ 3 الذين يشاركون في محادثات فيينا، وذلك لتحقيق 3 أهداف هي:



أولا، الاستماع إلى آرائهم بشأن الوضع الراهن وتقييمهم له.



ثانيا، مشاركة تقييمنا للسياق الحالي والوضع الذي نجد أنفسنا فيه.



ثالثا، مناقشة ما ينبغي القيام به في المستقبل.



وأعرب عن اعتقاده بأن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد المزيد من الديبلوماسية المكثفة حول هذه الأهداف في الأيام والأسابيع المقبلة. وأضاف انه خلال المباحثات التي أجريت مؤخرا شاركنا المسؤولين في أوروبا أو دول المنطقة قلقا عميقا ومتزايدا بشأن وتيرة التقدم النووي الإيراني واتجاهه، لاسيما في الوقت الذي أوضحت فيه الولايات المتحدة استعدادها للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة واتخاذ كل الخطوات اللازمة.



فليس ذلك موضع قلق الولايات المتحدة وحدها وليس مجرد قلق من الغرب، بل هو قلق إقليمي إلى حد كبير، وأود أن أقول إن إيران قد استأنفت أنشطتها النووية بطرق تثير أسئلة خطيرة جدا بشأن نواياها. كما أعتقد أننا نتشارك نفاد الصبر إضافة إلى الرغبة المشتركة لكل من تحدثنا إليهم في العمل معا للتنسيق عن كثب لمعالجة البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران الإقليمية.



وردا على سؤال حول مدى استعداد الحلفاء الخليجيين، لدعم إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بدون أي ضمانات ذات صلة بالأمن وأنشطة إيران في المنطقة، قال: أعتقد هذا الموضوع محل نقاش كبير منذ أشهر عدة، ولقد أجرينا مشاورات منتظمة بشفافية كاملة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ولطالما أوضحنا - وأعتقد أنهم يفهمون ذلك بشكل كامل.