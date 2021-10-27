استضافت مكتبة ديوان مصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، نائب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتيين ورئيس اللجنة الثقافية بندوة الثقافة والعلوم، وذلك بحضور رئيس اتحاد الناشرين العرب وعدد من الكتاب والناشرين والمثقفين، قدمت الندوة الكاتبة لنا عبدالرحمن وأشارت إلى أهمية نشر كتب أدب الرحلات، وذلك لفقر المكتبة العربية لمثل هذا الفن من الفنون الأدبية.



وذكر رئيس اتحاد الناشرين العرب الناشر محمد رشاد عن تجربته مع الكاتبة عائشة سلطان ونشر كتاب هوامش في المدن والسفر والرحيل: رحبت بالكتاب بعد اطلاعي على المادة فوجدت المادة دسمة مفعمة بالمعلومات القيمة وتمتاز بالأسلوب السردي، فوافقت دون تردد على الرغم من أن الكتاب إعادة طبع وهذا نادرا ما يحدث، فراهنت على الكتاب وحقق نجاحا باهرا في التوزيع، وهو يضم الكتاب قصص وحكايات السفر لأكثر من 20 عاما، تجولت فيها الكاتبة بين أروقة المدن ومطارات الدول.



الجدير بالذكر أن عائشة سلطان، هي نائب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء في الإمارات، وهي كاتبة وصحافية إماراتية، شغلت منصب رئيس القسم الثقافي بجريدة البيان الإماراتية، وكانت عضوا بمجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، في الفترة من 2004 حتى 2013، ومؤسسة دار «ورق» بدبي، كما صدر لها «أبجديات» و«شتاء الحكايات» و«في مديح الذاكرة»، و«هوامش في المدن والسفر والرحيل».