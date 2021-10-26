زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مقر سفارتنا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الرياض، حيث التقى سفيرنا لدى المملكة الشيخ علي الخالد وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال الزيارة بالجهود التي تبذلها سفارتنا في المملكة، ودورها في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وإخلاص وحرص العاملين فيها على تمثيل وطنهم والعناية بشؤون إخوانهم من المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.