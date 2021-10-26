ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وبمتابعة وتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين من مخالفي القانون، وتسريع العمل على إبعادهم عن البلاد، أصدرت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ممثلة في إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت احصائية تتضمن عددا ممن تم إبعادهم عن البلاد خلال الأسبوع الماضي من الفترة من 17- 25 الجاري، حيث بلغ عدد المخالفين من الرجال 447 ومن النساء 215.