وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتهنئته بنجاح اول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى القطري.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، ونائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي، وأمين عام مجلس الشورى د.أحمد بن ناصر الفضالة، وسفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي.

ومن المقرر ان يعقد الغانم خلال زيارته جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري تتركز على علاقات التعاون بين البرلمانين الكويتي والقطري, وتنسيق المواقف المشتركة في الاستحقاقات البرلمانية القارية والدولية القادمة, وعلى رأسها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مدريد أواخر نوفمبر المقبل.

ويضم الوفد المرافق للغانم أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، والنواب د.عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة وسلمان الحليلة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان يقوم بزيارة لمجلس الشورى القطري عقب إجراء أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى في قطر مؤخرا.