عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، ان هناك خطة تعويضية لمعالجة الفاقد التعليمي ستبدأ الشهر المقبل من خلال افتتاح مراكز مسائية لتعويض الطلبة وذلك بالتنسبق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية، منوها الى ان الحديث عن العودة الكاملة للدراسة في نوفمبر المقبل يخضع لتقدير السلطات الصحية.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره لملتقى الفاقد التعليمي والذي نظمته منطقة حولي التعليمية صباح اليوم .

واضاف د اليعقوب انه تم تشخيص وتحليل حالات الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وكانت لدينا حلولا ناجعة في محاولة تعديل وتحسين مستوى الطالب، لافتا الى انه تم تطبيق ٣٤ اختبارا كجانب تشخيصي للطلبة وخرجنا بنتائج عديدة لوضع الحلول المناسبة.

واشار الى ان ترك الطلاب للمدارس لأكثر من عام ونصف العام تسبب في تأخر تعليمي متفاوت ولهذا ستكون الخطط مراعية لحالة كل طالب على حدى بحيث يتم تعويض ما فقده من مهارات والتي تختلف من طالب لآخر.

وذكر انه في نهاية كل شهر لدينا مراجعة للخطط التربوية وسنعمل مع وزارة الصحة على مراجعة جميع الاجراءات بما فيها زمن الحصة وآلية الدوام، مشددا على ان وزارة التربية ملتزمة بالتنسيق مع السلطات الصحية لضمان سلامة الطلبة، منوها الى احتمال فتح المدارس في الفترة المسائية كمراكز تعويضية للطلاب.