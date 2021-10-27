أعلن النائب مهند الساير عن تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة التشريعية .

وقال الساير في تصريح صحافي: تقدمت باستقالتي برا بقسمي وللعهد الذي عهدته إلى الشعب ولمعرفة اتجاه أعضائها وأغلبيتها.

وأضاف: ولزاما علينا بعد العمل في اللجنة عندما كنت مقرراً للجنة في الدور الماضي فأستطيع أن أحكم على اللجنة إلى أين تتجه وطالبت باستعجال اقرار عدد من الاقتراحات بقوانين التي انتهت من دراستها اللجنة في الدور الأول ومنها تعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب الرئيس وتنظيم مهنة المحاماة وإنشاء الممحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء وتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات وهذ الاقتراحات عملنا عليها في الدور الماضي وأصبحت جاهزة.