أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون المساجد بدر العتيبي، إن وزارة الأوقاف قامت بتنظيم اختباراً تحريرياً لعدد بلغ اكثر من 300 من الكويتيين الراغبين في شغل وظائف الأئمة والمؤذنين في مسجد يعقوب الرفاعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي .

وأضاف العتيبي في تصريح للصحفيين، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دأبت على تنظيم مثل هذه الاختبارات التحريرية للراغبين من الكويتيين لتكويت الوظائف الدينية انسجاماً مع استراتيجية وزارة الأوقاف .

وبين العتيبي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية أثناء الاختبار حفاظاً على صحة الجميع وحماية لهم وللجان المنظمه من خطر فيروس كورونا .

وأشار العتيبي الى ان وزارة الأوقاف استثنت المتقدمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية المتقاعدين من الاختبار التحريري شريطة اجتيازهم المقابلة الشفوية وذلك تسهيلا على هذه الشريحه من الراغبين في العمل بوظائف الإمامة والخطابة .

وأكد أن آلية تنظيم الاختبارات سارت بسلاسه ويسر نتيجة لحسن التنظيم من قبل اللجنة المختصه بالاشراف على الاختبارات الذين يستحقون منا كل الشكر والثناء على هذا التنظيم الاكثر من رائع .

وتمنى العتيبي لجميع الكويتيين المتقدمين لاختبارات الأئمة والمؤذنين التوفيق والنجاح حتى يساهمون في خدمة بيوت الله من على منابرها ويكونون صمام أمان لمجتمعنا المحافظ .

ووعد بسرعة العمل على اعلان نتائج الاختبارات التحريرية انتقالاً للمرحلة الثانيه التي ستشمل الاختبار الشفوي .