تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت الدولي من ضبط أميركي بحوزته ما يقرب من 18 غراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، وفُتات الماريجوانا، ومشروبين كحوليين، وذلك أثناء قدومه إلى البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الجمارك فإنَّ راكباً أميركياً قدم إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي ومعه حقيبتان واشتبه به المفتش الجمركي وأخضع أمتعته للفحص والتدقيق، وأثناء التفتيش تم العثور على علبة بلاستيكية مخبأ بداخلها كيس ملفوف به مادة يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة، إضافة إلى العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على مشروب كحولي، وبناء عليه تم تسليمه للجهات المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.