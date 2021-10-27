عبرت جمعية الرحمة العالمية عن شكرها العميق، لداعمي ومتطوعي خدمتها "خيرك بلس"، وذلك لجهودهم الداعمة في نشر مشروعات الجمعية الخيرية والإنسانية على مدار الفترات الماضية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملات الخيرية العامة والموسمية.

وقال الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات بجمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن خدمة "خيرك بلس" والتي أطلقتها الرحمة العالمية نهاية العام 2019، تأتي في إطار توفير قنوات للتبرعات الخاصة بمشروعات الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين، مؤكداً أن المشاركين والمتطوعين ساهموا في نشر ودعم ما يقرب من 150 مشروعاً عاماً وموسمياً.

وأوضح الحداد: أن الخدمة تفتح أبواباً للأجور وكسب الحسنات للمشتركين، من خلال المساهمة في نشر المشروعات الخيرية، وفقاً للخطة المستهدفة، مثمناً الحرص الشديد لداعمي الخدمة على التواصل والتفاعل مع المشروعات التي تم طرحها على مدار العامين الماضيين، عبر خدمة WhatsApp .،

كما نوه الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات، إلى قيام فريق من الجمعية بالعمل على تطوير الخدمة تسويقياً وإعلامياً بما يلائم تنوع المشروعات والبرامج، ويواكب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، داعياً جموع أهل الخير لمضاعفة أجورهم بدلالة الناس على مشروعات الخير، بالتفاعل والمشاركة في الخدمة سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب الأجر لكل من نشر خيراً يعود نفعه على مريض أو يتيم أو لاجئ أو نازح أو محتاج.