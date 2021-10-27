مريم بندق

يغادر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد البلاد الأحد المقبل لحضور مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه بريطانيا وينظم برعاية الأمم المتحدة، ويرافق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وفدا يضم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الحمود .

ويشهد المؤتمر محادثات دولية حاسمة حول المناخ، حيث يلتقي رؤساء حكومات ووزراء المناخ والبيئة من 51 دولة لعقد محادثات مناخية على مدار عدة أيام ولإصدار توصيات حاسمة وملزمة بالتنفيذ، تمهيدا لعقد قمة "كوب 26" في نوفمبر .



وتمثل هذه المحادثات التي ستعقد في غلاسكو أكبر مدن أسكتلندا في الفترة بين 31 الجاري و12 نوفمبر المقبل الجولة الأخيرة من محادثات التغير المناخي برعاية الأمم المتحدة في دورتها الـ 26 في أسكتلندا ضمن سقف توقعات عال في التعامل مع مشكلات التغير المناخي التي تكتنف كوكب الأرض .