استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له.

ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لسمو الشيخ تميم وتمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والازدهار فيما حمل سمو أمير دولة قطر، رئيس مجلس الأمة نقل تحياته الصادقة وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد، مؤكداً أن العلاقات الكويتية القطرية هي علاقات أخوية تاريخية ذات خصوصية وأن القيادتين السياسيتين في كلا البلدين تسعيان على الدوام لترسيخها وتعزيزها.

وقدم الغانم خلال اللقاء التهنئة لسمو الشيخ تميم على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى القطري وما تمثله تلك الانتخابات من نقلة نوعية، مشيدا بدعم سمو أمير قطر لتلك الخطوة السياسية الفارقة.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم وأعضاء الوفد البرلماني المرافق للغانم والذي ضم كلا من أمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين والنواب الدكتور عبدالله الطريجي وناصر الدوسري ومبارك الخجمة العجمي وسلمان الحليلة العازمي، إضافة إلى سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.