أكد سفير البلاد في ايطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم الأربعاء، استعداد القنصلية العامة بميلانو لاستقبال موسم نشط بعد السيطرة على وباء كورونا (كوفيد-19) وعودة الحياة الطبيعية.

وذكرت سفارة الكويت في بيان الى وكالة الأنباء الكويتية (كونا): ان ذلك جاء خلال زيارة قام بها السفير الصباح الى مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في ميلانو وشمال ايطاليا للقاء القنصل العام عبد الناصر بوخضور والتواصل مع أعضاء البعثة الكويتية.

وذكر البيان ان السفير خلال زيارته للقنصلية في ميلانو توقع اقبال كبير للزوار الكويتيين من السائحين ورجال الأعمال الذين يقبلون على ميلانو العاصمة الايطالية والأوروبية للتسوق والتجارة خاصة في هذا الموسم الذي يشهد كثيرا من المعارض والفعاليات الهامة.

وأشاد الشيخ عزام المبارك بدور القنصلية العامة في توفير كل الرعاية والتسهيلات للزوار الكويتيين واستعدادها لعودة تبادل الزيارات مع شمال ايطاليا بعد عودة الحياة الطبيعية واعفاء الكويتيين من تدابير العزل الذاتي الاحترازية.