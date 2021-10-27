أسامة دياب

حذرت السفارة الألمانية في الكويت المواطنين والمقيمين من بعض عمليات الاحتيال التي تقوم بها مواطنة ألمانية في الكويت بخصوص منح تأشيرة البطاقة الزرقاء إلى المانيا مقابل ٥٥٠ دينارا كويتيا او منحة دراسية وتأشيرة مقابل ٣٥٠ دينارا.

وشددت السفارة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، على انه لا يمكن التقدم لطلب تأشيرة عمل أو دراسة إلا من خلال القسم القنصلي في السفارة في الكويت، لافتة الى ان السفارة لا تعمل من خلال وسطاء.

ودعت السفارة المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الشرطة فورا عن أي من هذه العمليات، فضلا عن ضرورة ان يقوم كل شخص يتعرض للاحتيال من قبل مواطن ألماني بتزويد السفارة بكل المعلومات ذات الصلة عن طريق الإيميل التالي: [email protected]