قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن كوكب الزهرة سيصل إلى أقصى استطالة له بعد غد الجمعة وتبلغ 47 درجة من الشمس، ويمكن رؤيته بالعين المجردة في السماء باتجاه الغرب

وأشار رئيس المعهد ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن هذا الوضع لكوكب الزهرة يعد أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء المساء.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة في بيان أصدره اليوم إنه كوكب الزهرة سيصل بعد غد الجمعة إلى استطالة العظمى المسائية، ويمكن رصده بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيكون لمعانه (-4.4) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة في السماء وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

وأضاف أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالاشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

وقال إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

واضاف انه يمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوما تقريبا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.