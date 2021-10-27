أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ، بأن مبيعات السجائر في الولايات المتحدة قفزت خلال العام الماضي وسط جائحة فيروس كورونا، مسجلة أول زيادة سنوية في عقدين.

ونقلت الوكالة عن تقرير لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بشأن السجائر أن الشركات المنتجة الكبرى باعت 7ر203 مليار سيجارة في 2020، مقارنة بـ 9ر202 مليار سيجارة في العام السابق له.

وأفادت شركة "ألتريا جروب" ، المصنعة لعلامة "مارلبورو" في الولايات المتحدة ، بأن مبيعات المنتجات القابلة للتدخين قفزت في الأيام الأولى من الوباء حيث قام المستهلكون بعمليات شراء بالجملة.

وذكرت بلومبرج أن هناك دلائل على أن التحول قد لا يدوم، ففي فترة 4 أسابيع حتى 9 تشرين أول/أكتوبر، انخفض حجم مبيعات السجائر بنسبة 4ر9%عن الفترة نفسها من العام الماضي.