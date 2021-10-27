انتخب البرلمان الألماني الجديد (بوندستاج) السياسية الألمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيريل باس لرئاسته، وذلك عقب انتخابها لتشغل منصب رئيسة للبرلمان الألماني، خلفا للمسيحي الديمقراطي، فولفجانج شويبله.

وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما التي ينتخب فيها البرلمان الاتحادي (بوندستاج ) امرأة لرئاسته.

وقد حصلت بيريل (53 عاما) على أغلبية الأصوات خلال الجلسة التأسيسية للبرلمان اليوم فحصدت تأييد 576 عضوا من إجمالي 724 عضوا، فيما صوت بالرفض 90 عضوا، وامتنع عن التصويت 58 عضوا.

وبيريل باس هي ثالث امرأة تتولى رئاسة البرلمان الاتحادي.. ومن الناحية البروتوكولية، فهي تشغل ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس الاتحادي.

وجرت أعمال الجلسة التأسيسية بحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل.