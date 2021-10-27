تنطلق في الفترة بين 7 - 13 تشرين ثان / نوفمبر المقبل أعمال النسخة التاسعة لمهرجان أجيال السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وقدمت فيه عرضا لتفاصيل المهرجان من الأفلام والفعاليات المجتمعية، التي تنظم تحت شعار "يلا نبدأ" للاحتفال بعودة الفعاليات والتي توقفت بسبب وباء كوفيد.19-

و سيفتتح المهرجان بفيلم "بطل"، من إخراج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز على جائزة الأوسكار ،و فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي . وفي كلمتها بالمؤتمرالصحفي لمهرجان أجيال السينمائي 2021، قالت فاطمة حسن الرميحي، مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "كان العامان الماضيان مليئين بالأحداث وسط حالة من عدم اليقين بسبب الوباء، الذي كان تأثيره الاجتماعي والاقتصادي الواسع دافعاً لإظهار قوة العزيمة البشرية.

وأضافت "لقد ساعدتنا الأزمة على إدراك أهمية التفاعل الاجتماعي وروح التضامن. يعكس أجيال 2021 فهمنا العميق للعالم، حيث نقدر الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية اجتماع الناس معاً للتعبير الإبداعي والتواصل المجتمعي".

وتابعت الرميحي: "يحمل مهرجان أجيال السينمائي هذا العام شعار "يلا نبدأ"، في إشارة جلية إلى استعدادنا الكامل للمضي قدماً في طريق العودة التدريجية إلى ما كانت عليه الأمور قبل الجائحة بعد وضع التوقف المؤقت "،مشيرة الى أن المهرجان سيقدم فعالياته عبر الإنترنت وأخرى على أرض الواقع .

ويتضمن مهرجان أجيال 2021 قائمة رائعة من 85 فيلماً من 44 دولة، بما في ذلك قطر، مع مجموعة مختارة من 31 فيلماً طويلاً و54 فيلماً قصيراً لكبار المخرجين فضلا عن المواهب الجديدة الواعدة.

ومن بين هذه الأفلام هناك 22 فيلما لصناع أفلام عرب، و32 فيلماً لصانعات أفلام سيدات - ما يقارب ثلث البرنامج - لتسليط الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه المواهب النسائية في صناعة السينما. وسيعرض المهرجان 13 فيلماً متنوعاً بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام .

وتشمل الأفلام المدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام لهذا العام : 1982، للمخرج اللبناني وليد مؤنس ، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. ومن ثمّ سيحرقون البحر، حدود، كوستا برافا لبنان، لا تاخذ راحتك، حلم اليقظة، أرض الأحلام، فلسطين الصغرى، عليان، أوركا، مدرسة الأمل، الصّوت الافتراضيّ.

كما يشمل المهرجان برنامج صنع في قطر 2021 من تقديم اوريدو ، ويتضمن 10 أفلام تمثل تطور المواهب المحلية ورواة القصص. ويشتمل برنامج هذا العام على العروض الأولى العالمية وعروض الأفلام المقدمة إلى الجماهير الدولية في الفعاليات السينمائية الرائدة في لوكارنو والبندقية. وتشمل تشكيلة "صنع في قطر": عدسة تحت الماء، لا تاخذ راحتك، عليان، ومن ثمّ سيحرقون البحر ، لمّا بيروت كانت بيروت، حدود، حلم اليقظة، كان في ناس، أطلال، الصّوت الافتراضيّ.