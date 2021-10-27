أعلنت باكستان عن تعيين رئيس جديد لوكالة الاستخبارات ، لتنهي بذلك أسابيع من التكهن بشأن نزاعات جديدة بين القيادتين المدنية والعسكرية للبلاد.

وقال وزير الداخلية الشيخ رشيد أحمد للصحفيين إن الليفتنانت جنرال نديم أحمد أنجوم سيقود وكالة الاستخبارات الباكستانية .

ويحل القائد الجديد محل الليفتنانت جنرال فايز حميد يوم 20 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وخدم أنجوم في الجيش الباكستاني منذ عام .1998 وكان مؤخرا يشغل قائد فيلق في ميناء مدينة كراتشي، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية .

وجاء التعيين بعد أزمة استمرت ثلاثة أسابيع بين الجيش القوي ومكتب رئيس الوزراء عمران خان بشأن من الذي سيتولى المنصب.