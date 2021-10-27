جرت في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا وقائع محاكمة ممرضة بتهمة قتل أربعة نزلاء في دار لرعاية المعوقين.

وقالت المتهمة52/ عاما/ خلال المحاكمة إن فترة طفولتها وصباها خلت من السعادة، مشيرة إلى أنها عانت في مرحلة مبكرة في طفولتها من أمراض ومخاوف شديدة.

وأضافت:" في الحضانة لم يكن عندي أصدقاء لأني كنت أشعر بنفسي أنني مختلفة" وذكرت أنها لم تكن تشعر بالحب حتى من جانب والدتها.

وتابعت أنها دخلت مستشفى شاريتيه لمدة ثمانية شهور بعد أن حاولت الانتحار وهي في سن 14 عاما وأنها عولجت هناك في إطار تجربة نموذجية باستخدام أدوية من سويسرا.

وتحاكم المرأة بتهمة القتل والشروع في قتل، وبحسب صحيفة الدعوى، فإنها قامت في آواخر نيسان/أبريل الماضي بمهاجمة أربعة نزلاء عزل في غرفهم في الدار تتراوح أعمارهم بين 31 و56 عاما مستخدمة سكينا فأصابتهم إصابات قاتلة، فيما نجت نزيلة من إصاباتها الخطيرة بعد إجراء عملية جراحية طارئة لها.

ويفترض الادعاء العام أن الممرضة ارتكبت جرائمها وهي في حالة مسؤولية جنائية مخفضة.

ومن المنتظر عقد عشر جلسات للمحاكمة حتى التاسع من كانون أول/ديسمبر المقبل، كما تعتزم المحكمة الاستماع إلى أقوال أكثر من 40 شاهدا.