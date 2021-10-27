أعلنت لجنة نوبل أن حفل توزيع جائزة السلام سينظّم هذا الموسم حضوريا في أوسلو في كانون الأول/ديسمبر 2021، بعدما نظّم العام الماضي عبر الإنترنت بسبب الجائحة.

وصرّح سكرتير لجنة نوبل أولاف نيولستاد لوكالة فرانس برس في بريد إلكتروني "سيحضر الفائزان بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا وديمتري موراتوف كما والممثل عن الفائز في العام الماضي برنامج الأغذية العالمي".

وكانت لجنة نوبل قد منحت جائزة السلام في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر للصحافيين الاستقصائيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي ديمتري موراتوف تقديرا "لكفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" المهددة بالقمع والرقابة والدعاية والتضليل في كل أنحاء العالم.

وتقليديا ينظّم حفل نوبل السلام في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، في ذكرى رحيل مؤسس الجائزة ألفرد نوبل الذي توفي في العام 1896.

وينظّم حفل ثان في ستوكهولم في الموعد نفسه لبقية الجوائز وهي: الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد.

وكشفت لجنة نوبل أن الجوائز ستسلم لهؤلاء الفائزين في بلدانهم الأم بسبب الجائحة وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال مدير المؤسسة فيدار هيلغيسن إن "الفائزين سيتلقون ميدالياتهم وشهاداتهم في بلدانهم الأم بسبب الضبابية التي لا تزال قائمة حول الجائحة والرحلات الدولية"