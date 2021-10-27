أعلنت مؤسسة "فن جميل"، المؤسسة المستقلة التي تدعم الفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن افتتاح موسم "حي جميل" في مدينة جدة في السعودية ابتداء من 6 ديسمبر 2021.

وسيواكب الموسم الافتتاحي للمجمع الإبداعي الجديد "حي جميل" مجموعة واسعة من المعارض والتكليفات الفنية والبرامج العامة يشارك فيها أكثر من 45 فنانا ومبدعا من نحو 20 دولة، يليها افتتاح مشاريع إبداعية شريكة "سكان حي" وأول سينما سعودية مستقلة في الربيع.

يبدأ الموسم الافتتاحي لحي جميل من 6 ديسمبر 2021 ويستمر حتى 30 أبريل 2022، مع تخصيص كل شهر للاحتفاء بعناصر المجمع الإبداعي المتنوعة.

وتشمل البرامج الافتتاحية لفنون حي جميل معرضا دوليا بعنوان "على المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان" تشارك في تقييمه الفني مؤسسة "دلفينا"؛ و"إضاءات: مختارات من معرض نور الرياض" الذي يضم أعمالا ضوئية رئيسية لـ 11 فنانا سعوديا، و"مرآة ساكنة" وهي عبارة عن مجموعة صور بورتريه لفنانين سعوديين تم تكليفها للفنان أسامة أسعيد، وبرنامج التكليف الفني لواجهة "حي جميل" الذي منح لناصر الملحم.

وتصحب المعارض والأعمال التركيبية مجموعة كبيرة من التكليفات الفنية الجديدة وورش العمل والجولات والمحادثات على مدار خمسة أشهر.

ويستمر الموسم الافتتاحي لحي جميل بافتتاح مساحات "سكان حي" في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 ويتوج بافتتاح "سينما حي"، وهو أول مركز سمعي بصري مستقل في المملكة العربية السعودية.