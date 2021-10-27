انطلقت منصة "اتش بي او ماكس" الأميركية للبث التدفقي الثلاثاء في أوروبا، مستهلة انتشارها في القارة بإطلاق خدمتها في إسبانيا وبلدان اسكندينافية.

ويأتي وصول "اتش بي او ماكس" إلى أوروبا في ظل تنافس شديد يشهده سوق خدمات الفيديو بالبث التدفقي، بعدما سبقتها إليه خدمات عملاقة أبرزها "نتفليكس" و"ديزني بلاس" و"أمازون برايم فيديو" و"آبل".

مع ذلك، تعتمد المنصة على إنتاجات "اتش بي او" لجذب الجماهير، بينها الجزء المقبل من "غايم أوف ثرونز" وسلسلة حلقات جديدة من "سكس أند ذي سيتي".

وبما أن "اتش بي او" تابعة لمجموعة "وورنر ستوديوز"، فهي ستحصل على أفلامها في وقت أبكر من المنصات الأخرى، بعد ستة أسابيع من طرحها في صالات السينما.

ولـ"اتش بي او" وجود أصلا في بلدان أوروبية عدة، فيما تشكل "اتش بي او ماكس" محاولة للوصول إلى جمهور أوسع.

وقد أُطلقت "اتش بي او ماكس" الثلاثاء في أندورا والدنمارك وفنلندا والنروج وإسبانيا والسويد. كما من المقرر إطلاقها في 21 دولة أوروبية أخرى العام المقبل.

مع ذلك، ستبقى الخدمة غائبة لفترة عن أسواق رئيسية عدة ترتبط فيها "اتش بي او" بعقود مع شركات مشغّلة كبرى، مثل "سكاي" في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا.