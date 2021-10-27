انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول (AIDTSEC 2021)، في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، بمشاركة عدد من صناع القرار والرائدين والباحثين في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني ونخبة من المحاضرين المحليين والعالميين.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، فإن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، يهدف إلى ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وإيجاد حلول للمشكلات المعاصرة، من خلال جمع الخبراء والمبتكرين وشركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع وبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات.

ويضم المؤتمر معرضاً يحتوي على أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني.