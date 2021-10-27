أفاد تقرير إعلامي بأن رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه باتل يواجه اتهامات بالانتحال الفكري على صلة بأطروحته الجامعية.

ورد باتل على الاتهامات ، بدون رفضها بشكل واضح . وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "من منظور اليوم، أدرك أنه كان يجب أن يتم ذلك على نحو مختلف".

وكتب الأطروحة قبل أكثر من 20 عاما خلال دراسته بجامعة نانسي في فرنسا.

وأضاف "بحسب ما أتذكره، لقد فعلت ذلك على حد علمي واعتقادي وقتها".

كان باتل يرد على تقرير نشرته مجلة "ريبورتر دوت إل يو" الإلكترونية ويتهم التقرير رئيس الوزراء بالاستعانة بنصوص أجنبية بدون الاستشهاد بالمصدر في 54 صفحة من أصل 56 صفحة (96 %) بأطروحته التي صدرت عام 1999 بشأن إصلاحات محتملة للنظام الانتخابي للبرلمان الأوروبي.

وقال باتل إنه "يثق تمام الثقة في جامعة نانسي للبت فيما إذا كان العمل المذكور يفي بمعايير ذلك الوقت. وإذا لم يكن هذا هو الحال، فسوف أقبل بالطبع بقرارها في هذا الشأن".

وبحسب مجلة "ريبورتر دوت إل يو"، تشتمل الأطروحة على صفحتين فقط بدون مقتطفات منتحلة . وكانت هذه فقرات قليلة في المقدمة وفي الخلاصة القصيرة بشكل متساو.

درس باتل القانون العام والعلوم السياسية في جامعة نانسي.